Министры юстиции Армении и Португалии обсудили вопросы цифровизации сферы и пенитенциарной системы
В рамках ежегодной сессии Глобальной комиссии по верховенству права Европейской организации публичного права, состоявшейся в Португалии, министр юстиции Григор Минасян встретился с министром юстиции Португалии Катариной Сарменту э Кастро.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство юстиции Республики Армения.
Стороны обсудили возможности сотрудничества в области правосудия. В частности, был затронут передовой опыт Португалии в области цифровизации и пенитенциарной системы.
Также были обсуждены направления возможного сотрудничества в области медиации как альтернативных механизмов разрешения споров.
Министры юстиции двух стран обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере правосудия.
Достигнута договоренность об углублении сотрудничества в сфере правосудия.
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