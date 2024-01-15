Министры юстиции Армении и Португалии обсудили вопросы цифровизации сферы и пенитенциарной системы

В рамках ежегодной сессии Глобальной комиссии по верховенству права Европейской организации публичного права, состоявшейся в Португалии, министр юстиции Григор Минасян встретился с министром юстиции Португалии Катариной Сарменту э Кастро.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство юстиции Республики Армения.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в области правосудия. В частности, был затронут передовой опыт Португалии в области цифровизации и пенитенциарной системы.

Также были обсуждены направления возможного сотрудничества в области медиации как альтернативных механизмов разрешения споров.

Министры юстиции двух стран обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере правосудия.

Достигнута договоренность об углублении сотрудничества в сфере правосудия.