“Новая книга” - 2/24: Ерванд Отян, Алекс Михаэлидес, Ованнес Арамянц, Эд Кетмелл

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы.

На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям уже переданных на суд читателей.

Армянская литература

Ерванд Отян: Товарищ Панджуни

Ерванд Отян - автор блестящих произведений социальной и политической сатиры. Он активно продвигал армянскую художественную литературу критического реализма и завоевал полное право быть названным “величайшим после Пароняна армянским сатириком, рожденным для смеха”. Отян высмеивал тех национальных деятелей, которые претендовали на роль «революционеров», «патриотов», «национальных героев», а на деле попирали и порочили все идеи.

“Товарищ Панджуни” Ерванда Отяна вышел в серии “Моя библиотека”. Серия “Моя библиотека” представляет лучшие произведения армянских классиков. Серия адресована школьникам, студентам, взрослым читателям и в целом всем любителям армянской литературы.

Издательство: “Эдит Принт”.

Переводная литература

Алекс Михаэлидес: Гнев

Старинная подруга, бывшая кинозвезда Лана Фаррер приглашает группу друзей провести время на маленьком острове.

Это создает прекрасную возможность расслабиться и пообщаться. И, кто знает, может быть, и некоторые секреты всплывут на поверхность в этом греческом раю. Но, на этом частном острове, не все так, как кажется - ни Лана, ни ее гости, и уж точно не убийца, яростно готовящий свое преступление.

Перевод: Астхик Саркисян; Издательство: “Newmag”.

Детская литература

Ованнес Арамянц: Лесная книга

“Лесная книга” - первое произведение современного армянского писателя Ованнеса Арамянца, предназначенное для всех любознательных детей и подростков.

Книга рассказывает о знакомстве хитрой лисички и умного ребенка и раскрывает ряд удивительных историй о зверях Хосровского леса. Она учит дружбе, учит умению ценить и быть благодарными, как мечтать и бороться, чтобы достичь своей мечты. Редактор: Милена Маргарян; Иллюстрации: София Нерсесян.

Издательство: “Да Винчи”

Документальная литература

Эд Кетмелл: Корпорация гениев.

Уже почти три десятилетия Pixar доминирует в анимационной индустрии и выпустила множество полюбившихся мультфильмов («История игрушек», «Суперсемья», «В поисках Немо», «Головоломка», «Вверх» и др.), удостоенных киноакадемии и ряда других наград. Pixar учит, каким должно быть творчество. Эд Кэтмелл раскрывает идеи и методы, которые сделали Pixar такой любимой и прибыльной.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.