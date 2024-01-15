В результате извержения вулкана в Исландии лава дошла до города Гриндавик, вызвав пожары

Ранним утром 14 января на полуострове Рейкьянес в Исландии произошло еще одно извержение вулкана. Лава дошла до города Гриндавик, где загорелось несколько домов. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на BBC, население города полностью эвакуировано.

Вулкан извергался и в декабре, тогда защитные барьеры, хотя и не были достроены полностью, сдержали большую часть лавы, ее потоки прошли вдоль барьера.

Жителям, вернувшимся в Гриндавик после декабрьского извержения, пришлось снова покинуть свои дома. Вулканологи отмечают, что нынешнее извержение чрезвычайно опасно, учитывая, что лава добралась до города.

Правительство должно рассмотреть вопрос об обеспечении жильем эвакуированных жителей. Уровень тревоги в стране повышен до самого высокого, третьего уровня, что означает, что существует угроза людям, общинам, имуществу и окружающей среде.

Это извержение – уже пятое на полуострове Рейкьянес с 2021 года.