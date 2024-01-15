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Субсидии, выделяемые правительством общинам, значительно увеличатся с 1 января 2024 года: Никол Пашинян

Субсидии, выделяемые правительством общинам, значительно увеличатся с 1 января 2024 года: Никол Пашинян

Субсидии, выделяемые правительством общинам, значительно увеличатся с 1 января 2024 года. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, опубликовав и соответствующий видеоматериал.

«Уменьшение будет лишь по Еревану и Цахкадзору, где потенциал собственных доходов значительно выше.

Вне зависимости от этого, мы конкретными программами также поддерживаем и Ереван, и Цахкадзор, в том числе и в обеспечении роста собственных доходов», - написал Пашинян.


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