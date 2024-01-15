В Национальном собрании Армении началось очередное заседание

В Национальном собрании Армении началась работа очередного заседания седьмой сессии. Как передает «Арменпресс», в повестке дня заседания 29 вопросов.

Парламент обсудит в первом чтении проекты законов О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения, О внесении дополнений в Закон Республики Армения «О таможенном регулировании», О внесении изменений в Закон Республики Армения «О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения», О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «Об оплате государственных должностей и должностей государственной службы».

На обсуждение Национального собрания также будет представлен Протокол о ратификации Соглашения между Правительством Республики Армения и Федеральным правительством Австрии О реадмиссии между Республикой Армения и Европейским союзом лиц, проживающих без разрешения, Проекты ратификации Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах Евразийского экономического союза и Соглашения о взаимодействии государств-участников Содружества Независимых Государств по вопросам документирования лиц, подлежащих принудительному выселению, свидетельствами о возвращении.

С подробностями повестки дня можно ознакомиться по следующей ссылке: