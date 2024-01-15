Экспорт Армении в ЕАЭС превысил $ 3 миллиарда, однако нет роста традиционно экспортируемых товаров

За 11 месяцев прошлого года из Армении в страны Евразийского экономического союза было экспортировано товаров на сумму $ 3 миллиарда 344 миллиона 373 000. Этот показатель превышает показатель за весь 2022 год - $ 2 миллиарда 510 миллионов 271 6 000. Но, при этом экономист Армен Ктоян не видит роста экс товаров, традиционно экспортируемых в страны ЕАЭС и преимущественно в Россию. Среди товаров, экспортируемых из Армении, увеличились товары с реэкспортной составляющей, товары, не производимые в Армении.

Такое мнение выразил экономист в беседе с «Арменпресс».

Согласно последним данным, опубликованным Статистическим комитетом РА, товарооборот Армении со странами ЕАЭС в январе-ноябре 2023 года составил 36,9 % от всего товарооборота Армении при объеме $ 6 миллиардов 605 миллионов 963 000. Его большая их часть, $ 6 миллиардов 605 миллионов 963 000 пришелся на экспорт в Россию.

«Когда мы говорим о товарообороте с ЕАЭС, мы подразумеваем с Россией, потому что более 90 % торговли приходится на Россию. С одной стороны, Россия - это рынок, на котором мы ведем более активную деятельность, с другой стороны, следует отметить, что доля реэкспорта здесь весьма значительна. Кроме того, увеличивая зависимость от какой-либо страны, не важно, Россия это или другая страна, по сути, мы ограничиваем возможности диверсификации внешней торговли. В этом случае мы не получаем благоприятную для нас ситуацию», - заметил Ктоян.

Что касается экспорта, то, согласно статистике, за 11 месяцев 2023 года экспорт из Армении в страны ЕАЭС увеличился на 52 % по сравнению с тем же периодом 2022 года, составив $ 3 миллиарда 344 миллиона 373 000. Это почти половина от общего объема экспорта из Армении за 11 месяцев. В январе-ноябре из Армении было экспортировано товаров на сумму $ 6 миллиардов 946 миллионов 382 5 000. В январе-ноябре 2022 года экспорт из Армении достиг $ 4 миллиардов 800 миллионов 308 5 000. В рамках ЕАЭС в Россию была направлена ​​большая часть суммы в $ 3 миллиарда 167 миллионов 499 7 000, больше на 49,9 % по сравнению с тем же периодом 2022 года. Хотя, экспорт в другие страны ЕАЭС был не столь значителен в сравнении с Россией, его объем увеличился по сравнению с 11 месяцами 2022 года. В частности, за январь-ноябрь 2023 года из Армении в Беларусь было экспортировано товаров на сумму $ 85 миллионов 999 3 000, рост в сравнении с предыдущим годом составил 28,1 %. Экспорт из Армении в Казахстан увеличился в 4,2 раза, составив $ 65 667 002. Экспорт в Кыргызстан увеличился в 4,5 раза, составив $ 25 миллионов 207 002.

Касаясь увеличения экспорта Армении по всем направлениям, экономист отметил, что экспорт увеличился примерно на $ 2 миллиарда долларов. «Экспорт драгоценных камней и металлов увеличился на $ 1,3 миллиарда, экспорт автомобилей и оборудования увеличился на $ 500 миллионов, экспорт автомобилей увеличился на $ 300 миллионов. По сути, сумма этих трёх составляющих даёт нам именно эти $ 2 миллиарда. Другими словами, можно сказать, что рост экспорта Армении целиком складывается из роста тех составляющих, которые не отражают рост конкурентоспособности армянской экономики, а являются всего лишь проявлением приспособления к шоковым реалиям, вызванным войной в Украине», - отметил экономист.

Он добавил, что есть традиционно экспортируемые в Россию товары, есть и те, которые стали больше экспортироваться в последний год. Традиционно экспортируемые товары - готовые продукты питания, напитки, сельскохозяйственная продукция, рыбная продукция. Именно эта продукция традиционно составляла основу экспорта Армении в Россию. Однако, роста экспорта этой продукции экономист не видит, есть даже снижение. К слову, снизился экспорт готовых продуктов питания. По данным Статистического комитета, в январе-ноябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года экспорт готовых продуктов питания из Армении сократился на 0,4 %, составив $ 803 миллиона 603 500. Экспорт живого скота и продуктов животного происхождения за 11 месяцев 2023 года сократился на 41,2 %.

«Увеличился экспорт в Россию не производимых в Армении товаров, товаров с реэкспортной составляющей: машины, оборудование, генераторы и т.д. Конечно, при прочих равных условиях было бы хорошо, что есть большой экспорт, но это не должно создавать больших иллюзий относительно того, что наша экономика стала крепче и мы способны покорять новые горизонты», - заключил экономист.

Касаясь вопроса, повлияли ли на объем экспорта определенные проблемы, возникавшие в течение года на КПП «Верин-Ларс», и насколько, Ктоян сказал, что это было недолго, следовательно, оценить ох влияние сложно. «В любом случае, то, что Ларс оказывает негативное влияние, это очевидно. Мы каждый раз ощущаем это, даже если Ларс закрывается ненадолго», - добавил экономист.

Он считает, что если бы хозяйствующие субъекты имели альтернативу железнодорожных грузовых перевозок автомобильным, то появилась бы возможность экономии до 50 % транспортных расходов, что стало бы серьезным потенциалом экономии средств.

Анна Григорян

За 11 месяцев прошлого года из Армении в страны Евразийского экономического союза было экспортировано товаров на сумму $ 3 миллиарда 344 миллиона 373 000. Этот показатель превышает показатель за весь 2022 год - $ 2 миллиарда 510 миллионов 271 6 000. Но, при этом экономист Армен Ктоян не видит роста экс товаров, традиционно экспортируемых в страны ЕАЭС и преимущественно в Россию. Среди товаров, экспортируемых из Армении, увеличились товары с реэкспортной составляющей, товары, не производимые в Армении.

Такое мнение выразил экономист в беседе с «Арменпресс».

Согласно последним данным, опубликованным Статистическим комитетом РА, товарооборот Армении со странами ЕАЭС в январе-ноябре 2023 года составил 36,9 % от всего товарооборота Армении при объеме $ 6 миллиардов 605 миллионов 963 000. Его большая их часть, $ 6 миллиардов 605 миллионов 963 000 пришелся на экспорт в Россию.

«Когда мы говорим о товарообороте с ЕАЭС, мы подразумеваем с Россией, потому что более 90 % торговли приходится на Россию. С одной стороны, Россия - это рынок, на котором мы ведем более активную деятельность, с другой стороны, следует отметить, что доля реэкспорта здесь весьма значительна. Кроме того, увеличивая зависимость от какой-либо страны, не важно, Россия это или другая страна, по сути, мы ограничиваем возможности диверсификации внешней торговли. В этом случае мы не получаем благоприятную для нас ситуацию», - заметил Ктоян.

Что касается экспорта, то, согласно статистике, за 11 месяцев 2023 года экспорт из Армении в страны ЕАЭС увеличился на 52 % по сравнению с тем же периодом 2022 года, составив $ 3 миллиарда 344 миллиона 373 000. Это почти половина от общего объема экспорта из Армении за 11 месяцев. В январе-ноябре из Армении было экспортировано товаров на сумму $ 6 миллиардов 946 миллионов 382 5 000. В январе-ноябре 2022 года экспорт из Армении достиг $ 4 миллиардов 800 миллионов 308 5 000. В рамках ЕАЭС в Россию была направлена ​​большая часть суммы в $ 3 миллиарда 167 миллионов 499 7 000, больше на 49,9 % по сравнению с тем же периодом 2022 года. Хотя, экспорт в другие страны ЕАЭС был не столь значителен в сравнении с Россией, его объем увеличился по сравнению с 11 месяцами 2022 года. В частности, за январь-ноябрь 2023 года из Армении в Беларусь было экспортировано товаров на сумму $ 85 миллионов 999 3 000, рост в сравнении с предыдущим годом составил 28,1 %. Экспорт из Армении в Казахстан увеличился в 4,2 раза, составив $ 65 667 002. Экспорт в Кыргызстан увеличился в 4,5 раза, составив $ 25 миллионов 207 002.

Касаясь увеличения экспорта Армении по всем направлениям, экономист отметил, что экспорт увеличился примерно на $ 2 миллиарда долларов. «Экспорт драгоценных камней и металлов увеличился на $ 1,3 миллиарда, экспорт автомобилей и оборудования увеличился на $ 500 миллионов, экспорт автомобилей увеличился на $ 300 миллионов. По сути, сумма этих трёх составляющих даёт нам именно эти $ 2 миллиарда. Другими словами, можно сказать, что рост экспорта Армении целиком складывается из роста тех составляющих, которые не отражают рост конкурентоспособности армянской экономики, а являются всего лишь проявлением приспособления к шоковым реалиям, вызванным войной в Украине», - отметил экономист.

Он добавил, что есть традиционно экспортируемые в Россию товары, есть и те, которые стали больше экспортироваться в последний год. Традиционно экспортируемые товары - готовые продукты питания, напитки, сельскохозяйственная продукция, рыбная продукция. Именно эта продукция традиционно составляла основу экспорта Армении в Россию. Однако, роста экспорта этой продукции экономист не видит, есть даже снижение. К слову, снизился экспорт готовых продуктов питания. По данным Статистического комитета, в январе-ноябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года экспорт готовых продуктов питания из Армении сократился на 0,4 %, составив $ 803 миллиона 603 500. Экспорт живого скота и продуктов животного происхождения за 11 месяцев 2023 года сократился на 41,2 %.

«Увеличился экспорт в Россию не производимых в Армении товаров, товаров с реэкспортной составляющей: машины, оборудование, генераторы и т.д. Конечно, при прочих равных условиях было бы хорошо, что есть большой экспорт, но это не должно создавать больших иллюзий относительно того, что наша экономика стала крепче и мы способны покорять новые горизонты», - заключил экономист.

Касаясь вопроса, повлияли ли на объем экспорта определенные проблемы, возникавшие в течение года на КПП «Верин-Ларс», и насколько, Ктоян сказал, что это было недолго, следовательно, оценить ох влияние сложно. «В любом случае, то, что Ларс оказывает негативное влияние, это очевидно. Мы каждый раз ощущаем это, даже если Ларс закрывается ненадолго», - добавил экономист.

Он считает, что если бы хозяйствующие субъекты имели альтернативу железнодорожных грузовых перевозок автомобильным, то появилась бы возможность экономии до 50 % транспортных расходов, что стало бы серьезным потенциалом экономии средств.

Анна Григорян