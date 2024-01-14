Против генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна возбуждено публичное уголовное преследование

В отношении генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна возбуждено публичное уголовное преследование по части 3 статьи 297 УК РА.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Вараздат Арутюнян.

"Несмотря на прошедший путь, послужной список, заслуги, инвалидность, полученную в результате боевых действий и ряд других обстоятельств, следователь внес в суд ходатайство о применении взятия под стражу в качестве меры пресечения в отношении Тирана Хачатряна.

Ходатайство надписано Гагику Погосяну, судье уголовного суда первой инстанции города Еревана (резиденция Кентрон)", - говорится в сообщении.

В другой записи адвокат сообщил, что судебный процесс по рассмотрению ходатайства об аресте генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна состоится 14 января в 18:00 часов в резиденции Кентрон уголовного суда первой инстанции города Еревана — под председательством судьи Гагика. Погосян.

Ранее Полиция сообщила, что 11 января в 23:00 часов в селе Арамус раздался выстрел, в результате которого с огнестрельным ранением в медицинский центр "Абовян" был доставлен мужчина 1977 г/р. Установлена ​​личность стрелявшего в 47-летнего мужчину. Его нашли в одной из гостиниц Джрвежского района, арестовали и передали в Котайкское управление полиции.

СМИ сообщили, что подозреваемым является бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Минобороны РА генерал-майор Тиран Хачатрян - арестованный.