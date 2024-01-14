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Australian Open:  победный старт Новака Джоковича  

Australian Open:  победный старт Новака Джоковича  

Серб Новак Джокович начал с победы первый в году турнир «Большого шлема» – Australian Open.

Как передает Арменпресс, в первом туре турнира, стартовавшего в Мельбурне, первым соперником Новака Джоковича, занимающего 178-е место в мире, стал хорват Дино Прижмич. Джокович выиграл матч после 4 сетов со счетом 6:2, 6:7, 6:3, 6:4.

В этом году в мужских и женских одиночных матчах Australian Open  принимают участие 128 теннисистов. Призовой фонд Australian Open составляет 58 миллионов долларов США. Действующими чемпионами турнира являются Новак Зокович и Арина Соболенко. Он начнется 14 января и завершится 27 января.


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