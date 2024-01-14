Секретарь СБ РА и помощник госсекретаря США обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений

14 января в рамках 4-й встречи советников по национальной безопасности, состоявшейся в Давосе, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном.

Как сообщили Арменпресс в аппарате Совета безопасности РА, собеседники обсудили двусторонние отношения РА-США и вопросы дальнейшего развития повестки этих отношений.

Отмечается, что стороны также обменялись идеями по процессу регулирования армяно-азербайджанских отношений.