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Секретарь СБ РА и помощник госсекретаря США обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений

Секретарь СБ РА и помощник госсекретаря США обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений

14 января в рамках 4-й встречи советников по национальной безопасности, состоявшейся в Давосе, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном. 

Как сообщили Арменпресс в аппарате Совета безопасности РА, собеседники обсудили двусторонние отношения РА-США и вопросы дальнейшего развития повестки этих отношений.

Отмечается, что стороны также обменялись идеями по процессу регулирования армяно-азербайджанских отношений.


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