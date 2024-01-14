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Погода в Армении: 15-19 января - без осадков, потеплеет на 6-16 градусов

Погода в Армении: 15-19 января - без осадков, потеплеет на 6-16 градусов

Днем 14 января в некоторых регионах Армении ожидается снег и туман. 15-19 января ожидается погода без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили  в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства  окружающей среды Республики Армения. 

"Ветер северо-западный, 2-5 м/с, 16-17 января в отдельных районах ожидается усиление ветра со скоростью 15-18 м/с.  Днем 15, 16-17 января температура воздуха постепенно повысится на 6-10 градусов, а в Лори, Тавуше и Сюнике - на 12-16 градусов", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, во второй половине дня 14 января,  15-19 января в Ереване ожидается погода без осадков.

 


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