Спасатели нашли тело пропавшего военнослужащего под снежной лавиной

14 января около 14:20 часов в административном районе села Цгуни Сисианской общины Сюникской области под снежной лавиной было обнаружено тело военнослужащего Бениамина Манучаряна (2003 г.р.), пропавшего 13 января.

Об этом Арменпресс сообщили в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения.

"13 января Минобороны сообщило, что в крайне неблагоприятных погодных условиях по пути к месту постоянной дислокации военнослужащий N воинской части Минобороны РА потерял связь с военнослужащим в/ч N Минобороны РА - Б.М.

Спасатели, в сотрудничестве с сотрудниками полиции Минобороны и МВД, в условиях сильного дождя и тумана, провели масштабные поисково-спасательные работы в труднопроходимой горной местности", - говорится в сообщении.