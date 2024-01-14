Время в Ереване: 11:07,   21 Январь 2024

Спасатели нашли тело пропавшего военнослужащего под снежной лавиной

Спасатели нашли тело пропавшего военнослужащего под снежной лавиной

14 января около 14:20 часов в административном районе села Цгуни Сисианской общины Сюникской области под снежной лавиной было обнаружено тело военнослужащего Бениамина Манучаряна (2003 г.р.), пропавшего 13 января.

Об этом Арменпресс сообщили в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения.

"13 января Минобороны сообщило, что в крайне неблагоприятных погодных условиях по пути к месту постоянной дислокации военнослужащий N воинской части Минобороны РА потерял связь с военнослужащим в/ч N Минобороны РА - Б.М.

Спасатели, в  сотрудничестве с сотрудниками полиции Минобороны и МВД, в условиях сильного дождя и тумана, провели масштабные поисково-спасательные работы в труднопроходимой горной местности", - говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]