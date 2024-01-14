Испания не будет блокировать операцию по защите судов в Красном море

Испания не будет блокировать возможную операцию Евросоюза по защите торговых судов в Красном море от нападений движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена, но не собирается принимать в ней участие, заявил премьер-министр королевства Педро Санчес в интервью испанской газете Pais. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У нас более 3 000 солдат, которые задействованы в различных миссиях... Конечно, мы не собираемся возражать против того, чтобы Совет ЕС начал эту новую миссию. Но мы не намерены участвовать в ней, поскольку считаем, что уже присутствуем в других международных миссиях и что возглавлять эту миссию должны другие страны", - заявил Санчес.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда.