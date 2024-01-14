В Гюмри демонтируются киоски

Параллельно с капитальным ремонтом проспекта Победы в Гюмри проводится демонтаж установленных на территории киосков.

Как передает Арменпресс, работы ведутся на основании постановлений правительства РА №1601-Ն от 13 октября 2022 года и Совета старейшин Гюмри.

Проспект ремонтируется в рамках проекта «Реконструкция туристической инфраструктуры и дорог города Гюмри», реализуемого Фондом территориального развития Армении.

Только на правой стороне проспекта расположено около 40 киосков, большинство из которых имеют разрешение на размещение на этой территории в виде контракта, подписанного с мэрией Гюмри. Большинство из них сданы в аренду. Уже демонтировано 8 палаток.

Заместитель мэра Гюмри Сурен Джаноян сказал, что хотя киоски будут убраны со всех концов города, на данный момент основное внимание мэрии сосредоточено на проспекте Победы. "Работы будут продолжаться до тех пор, пока вся пешеходная часть проспекта не освободится от киосков, чтобы территория была доступна для жителей и мы могли благоустроить территорию", - сказал заместитель мэра Гюмри Сурен Джаноян.

Он уточнил, что ведут работу с людьми, чтобы люди могли беспроблемно покинуть территорию. «Когда их устанавливали, все знали, что наступит день, когда их снесут. Так что нет ничего удивительного. Они сдали его в аренду, земля принадлежит городу", - говорит заместитель мэра, уверяя, что они позаботятся о том, чтобы снесенный киоск не появился в другой части города.

Арменуи Мхоян

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