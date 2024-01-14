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Концертом группы Nemra завершились новогодние и рождественские мероприятия в Ереване

Концертом группы Nemra завершились новогодние и рождественские мероприятия в Ереване

Новогодние и рождественские мероприятия завершились в Ереване концертной программой группы Nemra.

Как сообщили Арменпресс в мэрии Еревана, посетители ярмарки, открывшейся в парке Шаумяна по инициативе структуры, также смогли насладиться особыми музыкальными вечерами.

«Праздничный Ереван был ярким, красочным и незабываемым для ереванцев и гостей города», - отмечает источник.


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