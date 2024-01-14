Погодные условия на автомагистралях РА, Ларс закрыт для грузовых автомобилей

Из-за обильного снегопада и метели, по состоянию на 10:15 часов 14 января, участок Горайк-Сисиан, автодороги Лцен-Татев и Татев-Агван закрыты для движения транспортных средств с прицепами.

Как сообщили Арменпресс в фонде "Дорожный департамент", снег идет в районах Арарата, Ехегнадзора, Вайка, Сисиана, Гориса, Капана, Мегри, Мартуни, Гавара, Севана, Дилижана, Ванадзора, Степанавана.

Согласно источника, на дорогах Абовянского, Разданского, Гаварского, Апаранского, Аштаракского районов местами гололед.

Отмечается, что перевал Варденяц закрыт для транспортных средств с прицепом и труднопроходим для проезда других видов транспорта.

По данным «Дорожного департамента», другие межгосударственные и национальные автомагистрали открыты, дорожники проводят на них работы по очистке и переработке пескосолью.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовиков.

Спасательная служба рекомендует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.