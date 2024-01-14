Стрелок Эльмира Карапетян завоевала серебряную медаль на международном турнире в Словении

Члены сборной Армении по стрельбе продолжают успешные выступления на международном турнире в Словении.

Как передает Арменпресс, в словенском городе Русе продолжается международный турнир ISSF Grand Prix.

Во 2-й день в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета среди женщин с 10 м Эльмира Карапетян с результатом 579 очков и 2-м местом вышла в финал.

В финале, сохранив свои позиции, она стала серебряным призером чемпионата с результатом 239,6 балла.

Победительницей первенства стала чемпионка Олимпийских игр Анна Коракаки из Греции.