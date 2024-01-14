«Интер» с большим счетом обыграл «Монцу». Мхитарян – автор голевой передачи

В 20-м туре чемпионата Италии по футболу «Интер» в выездном матче сразился с «Монцей».

Как передает Арменпресс, миланскому клубу удалось добиться крупного преимущества со счетом 1:5. В составе «Интера» отличились Хакан Чалханоглу (дубль), Лаутаро Мартинес (дубль), Маркус Тюрам.

Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе "Интера", участвовал на протяжении всей игры и стал автором результативной передачи.

После этой победы «Интер» продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. На счету команды 51 очко. «Ювентус», идущий на втором месте (46 очков), сыграл на один матч меньше.