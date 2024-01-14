Азербайджан поднимает вопрос  4 сел, а Армения - 32. Пашинян наметил практические пути решения проблемы анклавов

Премьер-министр РА Никол Пашинян четко акцентирует необходимость практических шагов на основе взаимосогласованных с Азербайджаном карт по урегулированию территорий, границ, а также вопроса анклавов и эксклавов.

Как передает Арменпресс, об этом Пашинян заявил 13 января на заседании инициативной группы партии "Гражданский договор" в городе Гавар Гегаркуникской области.

"Азербайджан поднимает вопрос о четырех селах, а Республика Армения — о 32 селах, жизненно важные территории которых оккупированы, в том числе и в Гегаркуникской области. Поскольку мы привержены признанию территориальной целостности друг друга на основании Алматинской декларации, мы говорим, что между Арменией и Азербайджаном оккупированных территорий не должно быть. Поэтому, если окажется, что Армения контролирует некоторые территории, которые "де-юре" принадлежат Азербайджану, Армения должна уйти, а с тех территорий, которые "де-юре" принадлежат Армении и контролируются Азербайджаном, должен уйти Азербайджан", - сказал Пашинян.

По его наблюдению, это политическое соглашение, которое зафиксировано, но на практике реализовать его невозможно — без взаимосогласованной карты. Существует один путь уточнения территорий: в политическом плане за основу принять карты, отражающие положения Алматинской декларации 1991 года, затем на месте оценить реалии, и тогда уже ​​согласовать реалии с картами.

"Противоположный подход означает создание ситуации, которая будет постоянно приводить к эскалации, что никак не может стать основой мира", - подчеркнул Пашинян.

Он отметил, что Арцвашен уже 30 лет находится под оккупацией Азербайджана: по большому счету было достигнуто политическое соглашение о том, что этот вопрос должен быть решен с помощью какой-то модели. Здесь следует применять тот же подход, а взаимно согласованные карты следует использовать в качестве основы для точного определения территории и проблемы.