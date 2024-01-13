Пашинян ответил на заявления Азербайджана по поводу приобретения Арменией оружия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к заявлениям Азербайджана относительно проведения Арменией реформ в армии и приобретения оружия.

Как передает Арменпресс, премьер-министр заявил, что, с одной стороны, Азербайджан предъявляет Армении территориальные претензии, заявляет, что усилит свою армию, с другой стороны, жалуется, что Армения покупает оружие у Франции и Индии. "И где здесь логика? Азербайджан считает, что у Армении не должно быть армии?! Если таково их понимание, то это означает, что право Армении на существование ставится под сомнение, а это абсолютно неприемлемо. Любая страна имеет право иметь армию, и это никто не может поставить под сомнение", - заявил Пашинян.

По его словам, понятно, что все это должно рассматриваться в контексте региональной безопасности, и у Армении могут быть опасения по поводу вооружений Азербайджана, а у Азербайджана — по поводу Армении. "Именно поэтому мы говорим: давайте подпишем мирный договор таким образом, чтобы не допустить возможность войны", - сказал премьер-министр Армении.