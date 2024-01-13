Мы готовы обеспечить связь Азербайджана с Нахиджеваном — на тех же условиях, как это делает Иран. Пашинян

Азербайджан время от времени пытается сформировать «коридорный» дискурс в отношении территории Армении.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавив, что когда они говорят, что это претензии в отношении территории Армении, то слышат в ответ, что это международно принятый дискурс. «Нам говорят, что существует коридор Север-Юг, Южный коридор, Северный коридор, и приводят конкретные примеры. Тот же Азербайджан говорит, что они также используют эту формулировку в отношении коммуникаций, проходящих через территорию Ирана, в том числе для перехода из восточных частей Азербайджана в Нахиджеван, а также относительно коридора Север-Юг, который проходит из России через Азербайджан – в Иран. Известно, что существует проблема соединения Азербайджана и Нахиджевана, и проводятся параллели с обеспечением этого соединения через территорию Ирана. И теперь, чтобы выйти из этих словесных игр, мы говорим, что готовы обеспечить связь Азербайджана с Нахиджеваном на тех же условиях, на которых эту связь обеспечивает Иран. Мы готовы обеспечить как железнодорожное сообщение, так и дорогу", - заявил Пашинян.

Он добавил, что в этом контексте предпринимаются попытки сослаться на заявление от 9 ноября 2020 года. Премьер-министр сначала упомянул, что две стороны трехсторонней декларации от 9 ноября показали, что этот документ – в период с момента подписания декларации до сентября 2023 года, для них не существует. "Другими словами, действия, предпринятые в Нагорном Карабахе, притом при участии России и Азербайджана, и есть доказательство того, что для них этот документ больше не существует. Не может быть так, чтобы для двух сторон трехсторонней декларации этот документ не существовал, но для третьей стороны продолжал существовать ", - сказал Пашинян.

Он отметил, что Азербайджан уже три года развивает коридорную тему, ссылаясь на заявление от 9 ноября. Премьер-министр подчеркнул, что в заявлении от 9 ноября нет никакого упоминания о коридоре, а также нет никакого упоминания о том, что безопасность дороги, проходящей через территорию Армении, должна обеспечивать Российская Федерация.

По словам Пашиняна, на политическом уровне есть понимание того, что дороги и границы между Арменией и Азербайджаном должны быть открыты на основе принципов суверенитета и правомочий. Относительно заявлений Азербайджана о том, что им необходимо беспрепятственное передвижение, Пашинян заявил, что Армения не против беспрепятственного передвижения, но беспрепятственное передвижение не означает нарушение законодательства.