Премьер-министр считает заявления Баку серьезнейшим ударом по мирному процессу

По мнению премьер-министра Никола Пашиняна, заявления, поступающие в последние дни из Баку, являются серьезнейшим ударом по мирному процессу.

Как передает Арменпресс, об этом премьер заявил на заседании инициативной группы партии "Гражданский договор", которое состоялось в городе Гавар.

"Я расцениваю недавние заявления Баку как серьезнейший удар по мирному процессу. Почему? По нескольким причинам. Первая из причин заключается в следующем: как вы знаете, мы несколько раз, и это заверено публично, соглашались с тем, что мир между Арменией и Азербайджаном, а также делимитация и демаркация границ должны основываться на Алма-Атинской декларации декабря 1991 года. Это означает, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга с пониманием следующего: территория Республики Армения ровно такая же же, какой была территория Армянской ССР, а территория Азербайджана ровно такая же же, какой была территория Азербайджанской ССР. В Алма-Атинской декларации говорится, что Советский Союз распался, и советские республики, присоединившиеся к Алма-Атинской декларации, обретают независимость со своими территориями, а административные границы между советскими государствами становятся государственными границами. Это означает, что процесс демаркации границы не сводится к созданию границы. То есть наши комиссии по делимитации не должны пойти и создать границу, а должны переопределить те границы, которые существовали в 1991 году, когда была принята Алма-Атинская декларация", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, эти договоренности между Арменией и Азербайджаном были зафиксированы как в четырехсторонней декларации, принятой по итогам встречи в Праге 6 октября 2022 года, так и в ходе встречи, состоявшейся в Сочи в том же месяце, так и в ходе встречи, состоявшейся в Брюсселе 15 июля 2023 г.

"Почему я расцениваю недавние заявления Азербайджана как удар? Потому что то, что они говорят на самом высоком уровне, прямо противоречит этой логике и этому соглашению", - сказал премьер-министр.

В то же время премьер-министр отметил, что Азербайджан пытается генерировать территориальные претензии к Армении, которые он считает абсолютно неприемлемыми.