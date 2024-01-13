Гендиректор Ucom Р.Йирикян вручил новогодние подарки детям из Арцаха, живущим в Тавуше и Вайоц Дзоре

Более 1000 детей в возрасте от 2 до 14 лет из семей, вынужденных покинуть родные дома в Арцахе и ныне проживающих в общинах Дилижана, Иджевана, Берда, Ноемберяна и Азатамута Тавушской области и Джермуке, Ехегнадзоре и Вайке Вайоц Дзорской области, получили новогодние подарки от национального оператора связи Ucom. Подарки прибыли в марзы на сантамобилях. Генеральный директор компании Ральф Йирикян вместе с сотрудниками лично вручил их детям в домах культуры Ехегнадзора и Иджевана.

«Мы должны создать атмосферу новогоднего волшебства для наших соотечественников из Арцаха. Сейчас она им очень нужна. Поддержка наших соотечественников, вынужденно перемещенных из Арцаха, – наш важнейший долг, и мы выполняем его с большой любовью и заботой. Новый год – это всегда ожидание чудес и отправная точка для их наступления. Ucom, как национальный оператор и как компания, твердо придерживающаяся принципов корпоративной социальной ответственности, будет последовательно делать все возможное, чтобы воплощать в жизнь хотя бы небольшую часть заветных желаний наших маленьких и, что также важно, взрослых соотечественников, нуждающихся в помощи», – сказал генеральный директор Ucom Ральф Йирикян.

Руководитель Ucom встретился с главами обеих областей – марзпетом Вайоц Дзора Колей Микаеляном, которого он поздравил с назначением, и марзпетом Тавуша Айком Галумяном. В ходе беседы с марпетами Ральф Йирикян выразил им благодарность за содействие в оказании помощи и отметил, что специальные меры поддержки в этих марзах будут продолжать оказываться и дальше.

После встреч с марзпетами генеральный директор Ucom в сопровождении марзпета Коли Микаеляна, в Вайоц Дзоре, и главы общины Иджеван Артура Чагаряна, в Тавуше, отправился вручать подарки маленьким арцахцам, вынужденно оставившим родные дома в Арцахе.

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