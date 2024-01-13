Врача скорой помощи избили 3 человека. Костанян представил подробности

Пресс-секретарь мэра Еревана Айк Костанян представил подробности инцидента с избиением врача скорой помощи.

Как сообщает Арменпресс, Костанян на своей странице в Facebook написал, что с начала года 41-летний житель Ачапнякского административного района столицы А.А. совершил 30 звонков на номер службы экстренной помощи 1-03.

"Сегодня утром машина находилась по адресу, указанному в вызове. Пациент попросил врача сделать инъекцию «Трамадола», врач призвал его полагаться на его решение, отметив, что другие препараты также могут облегчить боль.

После этого пациент начал проявлять агрессивное поведение, произнося оскорбительные фразы, заявляя, что либо ему нужно вколоть то лекарство, которое он хочет, либо он должен уйти, чтобы ему вкололи выбранное им лекарство при следующем вызове. В адрес врача выкрикивались ругательства, после чего три человека избили медика.

Позже у врача, обратившегося за медицинской помощью, диагностировали сотрясение мозга, ушиб носа и ссадины на лице", - написал Костанян.

На своей странице в Facebook министр здравоохранения Анаит Аванесянрешительно осудила этот случай.

По ее словам, в настоящее время врачу оказывается медицинская помощь.

«Я решительно осуждаю произошедшее и ожидаю справедливой оценки.

Проявления силы и насилия в отношении медицинских работников, а также сотрудников, обеспечивающих безопасность наших пациентов в медицинских учреждениях, являются грубым нарушением правопорядка.

Наш подход к этим проблемам будет нетерпимым и последовательным», - написала Аванесян.