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Новоназначенный министр ИД Франции Стефан Сежурне посетил Киев

Новоназначенный министр ИД Франции Стефан Сежурне посетил Киев

Новоназначенный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне совершил первый визит в Украину.

Как стало известно Арменпресс в пресс-службе МИД Франции, Сежурне прибыл в Киев, чтобы "напомнить европейцам о постоянной поддержке Украины".

В заявлении МИД Франции говорится, что в рамках визита Стефан Сежурне намерен обсудить с представителями Украины вопросы военной помощи и коллективной безопасности.

Вчера глава МИД Франции заявил, что помочь Украине – значит дать демократии гарантию победы.

 


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