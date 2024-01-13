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В республике похолодает на 6-8 градусов

В республике похолодает на 6-8 градусов

На территории Республики Армения во второй половине дня 13-го, 14-го января в отдельных регионах ожидаются осадки и туман, в горной и предгорной зонах осадки пройдут в виде снега, в долинах — в видемокрого снега и снега с дождем.

Как сообщили Арменпресс в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения, 15-18 января ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный 3-5 м/с. 13 января ожидается усиление ветра до скорости 15-20 м/с. В ночь на 14 января температура воздуха понизится на 6-8 градусов, а ночью и днем ​​15-18 января постепенно повысится на столько же.

Днем 13 и 14 января, с 15 по 18 января, в  Ереване ожидается погода без осадков. В ночь на 14 января возможны осадки.


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