Время в Ереване: 11:07,   21 Январь 2024

В секторе Газа отключены все средства связи

В секторе Газа отключены все средства связи

Палестинская телекоммуникационная компания Alcatel объявила в микроблоге X о полном отключении всех средств связи в секторе Газа из-за повреждения сетевой инфраструктуры в результате израильских бомбардировок.

Как передает Арменпресс, по данным телекоммуникационной компании, речь идет о полной блокировке мобильной связи, а также доступа в Интернет.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]