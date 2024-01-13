В секторе Газа отключены все средства связи
Палестинская телекоммуникационная компания Alcatel объявила в микроблоге X о полном отключении всех средств связи в секторе Газа из-за повреждения сетевой инфраструктуры в результате израильских бомбардировок.
Как передает Арменпресс, по данным телекоммуникационной компании, речь идет о полной блокировке мобильной связи, а также доступа в Интернет.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 12:18 Один из столкнувшихся на проспекте Баграмяна автомобилей перевернулся
- 11:43 В селе Неркин Кармирахпюр предотвращено распространение огня
- 10:56 Автомагистрали Сюника труднопроходимы для грузовых автомобилей с прицепами. Ларс открыт
- 20.01-19:19 Новым чемпионом мужского чемпионата по шахматам стал Роберт Ованнисян
- 20.01-16:50 Евросоюз разработал план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке
- 20.01-16:43 Внедрение комплексного медицинского страхования неизбежно приведет к развитию системы здравоохранения: премьер-министр
- 20.01-16:38 Встреча посла РА и официального представителя Венгрии
- 20.01-16:30 Иран запустил спутник
- 20.01-16:16 Анонс мероприятий на 22 января
- 20.01-15:51 Лукашенко получил травму во время колки дров
- 20.01-15:40 Буровая установка повредила один из тоннелей стамбульского метро
- 20.01-15:33 Палестинский Красный Полумесяц заявил, что израильские системы ПВО поразили больницу в секторе Газа
- 20.01-15:10 В результате авиаудара Израиля по Дамаску погибли иранские военные советники
- 20.01-14:49 В Армении температура воздуха понизится
- 20.01-14:18 Заявления из Баку, могут создать впечатление сознательного заведения мирного процесса в тупик. Пашинян
- 20.01-14:13 Граница 1991 года должна быть восстановлена документально. Пашинян — о процессе делимитации
- 20.01-13:43 Армения ожидает от Азербайджана гарантий отсутствия скрытых территориальных претензий. Пашинян
- 20.01-13:30 Прямые контакты между Арменией и Азербайджаном более или менее активны. Пашинян
- 20.01-12:56 Керобян представил своему немецкому партнеру детали инициативы «Перекресток мира»
- 20.01-12:25 Министр призвал исключить насилие в структуре и подчиненных службах МВД
- 20.01-12:16 Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг Australian Open
- 20.01-11:29 Движение по эстакаде ул.Барекамутян и ул. Киевян будет временно остановлено
- 20.01-11:27 Хочешь иметь государство — плати налоги. Пашиняну представлен отчет о работе КГД за 2023 год
- 20.01-11:07 На территории РА есть закрытые и труднопроходимые автодороги
- 20.01-11:06 Европейские индексы - 19-01-24
01:04, 14.01.2024
2448 просмотров Азербайджан поднимает вопрос 4 сел, а Армения - 32. Пашинян наметил практические пути решения проблемы анклавов
14:04, 16.01.2024
2112 просмотров ЕС предупреждает Азербайджан о тяжелых последствиях в случае любого нарушения территориальной целостности Армении
17:32, 17.01.2024
1568 просмотров Премьер-министр сказал, на каких условиях Армения готова предоставить дорогу Азербайджану
21:51, 17.01.2024
1497 просмотров Резолюция Сената с требованием о введении санкций против Азербайджана поддерживает территориальную целостность Армении
15:38, 18.01.2024
1417 просмотров В трехсторонних договоренностях «зангезурский коридор» никогда не упоминался: Сергей Лавров