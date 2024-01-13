В секторе Газа отключены все средства связи

Палестинская телекоммуникационная компания Alcatel объявила в микроблоге X о полном отключении всех средств связи в секторе Газа из-за повреждения сетевой инфраструктуры в результате израильских бомбардировок.

Как передает Арменпресс, по данным телекоммуникационной компании, речь идет о полной блокировке мобильной связи, а также доступа в Интернет.