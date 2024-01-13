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Стартует первый в этом году турнир «Большого шлема» – Australian Open

Стартует первый в этом году турнир «Большого шлема» – Australian Open

 В австралийском городе Мельбурн стартует первый из четырех турниров в году серии «Большого шлема»  «Большого шлема» – Australian Open.

Как передает Арменпресс, турнир, основанный 119 лет назад, является одним из самых престижных. Больше всех на турнире, проходившем в «Мельбурн Парке», побеждал серб Новак Джокович – 10 раз. Маргарет Курт зафиксировала лучший результат в женском одиночном разряде 11 раз.

В этом году в мужских и женских одиночных матчах Australian Open принимают участие 128 теннисистов. Призовой фонд Australian Open составляет 58 миллионов долларов США. Действующими чемпионами турнира являются Новак Зокович и Арина Соболенко. Он начнется 14 января и завершится 27 января.

 

 


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