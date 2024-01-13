В Шенгавите будет построена детско-юношеская спортивная школа
14:26, 13 Январь 2024
В Ереванском административном районе Шенгавит, в соответствии с международными стандартами, будет построена детско-юношеская спортивная школа по фигурному катанию и хоккею.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили в мэрии Еревана.
«Через 20 лет ДЮСШ по фигурному катанию и хоккею получит новое дыхание и решения — в соответствии с международными стандартами.
Сооружение, десятилетиями находившееся в полуразрушенном состоянии, станет комплексным центром совершенствования спортивного мастерства в индивидуальных видах спортивной борьбы", - говорится в сообщении муниципалитета.
Стоимость строительства спортивной школы составляет около 800 миллионов драмов.
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