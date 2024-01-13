В Шенгавите будет построена детско-юношеская спортивная школа

В Ереванском административном районе Шенгавит, в соответствии с международными стандартами, будет построена детско-юношеская спортивная школа по фигурному катанию и хоккею.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в мэрии Еревана.

«Через 20 лет ДЮСШ по фигурному катанию и хоккею получит новое дыхание и решения — в соответствии с международными стандартами.

Сооружение, десятилетиями находившееся в полуразрушенном состоянии, станет комплексным центром совершенствования спортивного мастерства в индивидуальных видах спортивной борьбы", - говорится в сообщении муниципалитета.

Стоимость строительства спортивной школы составляет около 800 миллионов драмов.