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В ФК «Арарат-Армения» — новый полузащитник

В ФК «Арарат-Армения» — новый полузащитник

Ереванский футбольный клуб «Арарат-Армения» продолжает пополнять состав.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

21-летний полузащитник Нарек Алавердян вернулся в футбольный клуб «Арарат-Армения».

В 2018-2020 гг. Нарек играл в составе «Арарат-Армения»-2, а также провел несколько игр в основном составе.

Футболист является воспитанником Академии «Пюника», последние 3,5 сезона выступал за ЦСКА.

 

 


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