В Ереване произошел очередной случай насилия в отношении врача скорой помощи

Очередной случай насилия в отношении врача скорой помощи, исполнявшего в тот момент свой профессиональный долг, произошел в Ереване.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала министр здравоохранения Анаит Аванесян.

По ее словам, в настоящее время врачу оказывается медицинская помощь.

«Я решительно осуждаю произошедшее и ожидаю справедливой оценки.

Проявления силы и насилия в отношении медицинских работников, а также сотрудников, обеспечивающих безопасность наших пациентов в медицинских учреждениях, являются грубым нарушением правопорядка.

Наш подход к этим проблемам будет нетерпимым и последовательным», - написала Аванесян.