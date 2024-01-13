В Ереване произошел очередной случай насилия в отношении врача скорой помощи
13:58, 13 Январь 2024
Очередной случай насилия в отношении врача скорой помощи, исполнявшего в тот момент свой профессиональный долг, произошел в Ереване.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала министр здравоохранения Анаит Аванесян.
По ее словам, в настоящее время врачу оказывается медицинская помощь.
«Я решительно осуждаю произошедшее и ожидаю справедливой оценки.
Проявления силы и насилия в отношении медицинских работников, а также сотрудников, обеспечивающих безопасность наших пациентов в медицинских учреждениях, являются грубым нарушением правопорядка.
Наш подход к этим проблемам будет нетерпимым и последовательным», - написала Аванесян.
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