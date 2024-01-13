Ближний Восток занимает особое место во внешней политике РА. В МИД подвели итоги визитов Мирзояна
Ближневосточный регион имеет свое место во внешнеполитической повестке Республики Армения.
Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении МИД, подводя итоги визитов министра иностранных дел Арарата Мирзояна в ближневосточный регион.
«В этом контексте 2023 год ознаменовался несколькими важными событиями.
Министр Мирзоян посетил Египет, Сирию, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.
Впервые с момента обретения независимости Республики Армения министр иностранных дел Республики Армения принял участие в заседании Совета Лиги арабских государств на министерском уровне.
После разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля, состоялся визит министра Мирзояна в Сирию, в частности, в города Дамаск и Алеппо, и в ходе визита министр передал гуманитарную поддержку, оказанную правительством РА», - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди других международных соглашений подписан протокол о взаимной отмене въездной визы для граждан Республики Армения и Объединенных Арабских Эмиратов, который вступит в силу 1 февраля.
«Министр Мирзоян на многосторонних площадках также провел встречи с министрами иностранных дел Иордании, Ливана, Саудовской Аравии, генеральными секретарями Лиги арабских государств и Совета сотрудничества стран Персидского залива.
Между Арменией и Саудовской Аравией установлены дипломатические отношения.
В течение года были проведены политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Омана и Туниса под сопредседательством заместителя министра Ваана Костаняна», - говорится в сообщении.
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