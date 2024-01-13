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Жозеп Боррель призвал хуситов к сдержанности

Жозеп Боррель призвал хуситов к сдержанности

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам ЕС Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза призвал хуситов к сдержанности.

Как передает Арменпресс, заявление об этом сообщается на сайте ЕС.

"ЕС призывает хуситов к сдержанности для предотвращения дальнейшей эскалации в Красном море и регионе в целом", - говорится в сообщении.

По его словам, в ЕС приветствуют принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2722 с осуждением атак в Красном море.

При этом Боррель подчеркнул право государств защищать свои суда от нападений хуситов, не указав напрямую на удары США и Великобритании по целям в Йемене.

 

 


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