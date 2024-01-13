Жозеп Боррель призвал хуситов к сдержанности
12:35, 13 Январь 2024
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам ЕС Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза призвал хуситов к сдержанности.
Как передает Арменпресс, заявление об этом сообщается на сайте ЕС.
"ЕС призывает хуситов к сдержанности для предотвращения дальнейшей эскалации в Красном море и регионе в целом", - говорится в сообщении.
По его словам, в ЕС приветствуют принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2722 с осуждением атак в Красном море.
При этом Боррель подчеркнул право государств защищать свои суда от нападений хуситов, не указав напрямую на удары США и Великобритании по целям в Йемене.
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