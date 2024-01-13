Цепная авария на трассе Ереван-Севан — столкнулись 17 автомобилей

12 января в 21:35 в центр кризисного управления Котайкского областного спасательного управления поступила информация о том, что на 43-м км автодороги Ереван-Севан произошло цепное ДТП, нужна помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда, оперативная группа испасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МВД РА.

Установлено, что на 43-м км автодороги Ереван-Севан столкнулись 17 автомобилей. Потерпевшие Д. П. (1994 г/р), Н. А. (1999 г/р), О. С. (1959 г/р), Б. С. (1960 г/р), С. А. (1965 г/р), Э. Т. (1998 г/р), Г. М. (2018 г/р) и М. М. (1996 г/р) были перевезены в медицинские центры, где врачи оценили состояние их здоровья как удовлетворительное.

До 03:00 часов 13 января спасатели, совместно с сотрудниками Патрульной полиции, вывезли разбившиеся автомобили с проезжей части.