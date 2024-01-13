Тигран Балаян представил видение РА относительно перспектив углубления партнерства с ЕС

Глава представительства РА в Евросоюзе, посол Тигран Балаян принял участие в круглом столе, в котором приняли участие постоянные представители стран-членов ЕС, послы Комитета по политике и безопасности, высокопоставленные представители Европейского Союза, Еврокомиссия и Европейской службы внешних действий.

Как передает Арменпресс, из представительства РА в ЕС сообщают, что встреча была организована постоянным представителем Греции при ЕС послом Иоаннисом Врайласом и стала продолжением участия министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна в заседании Совета по внешним отношениям ЕС 11 декабря 2023 года.

В ходе дискуссии посол Балаян представил видение Армении относительно перспектив углубления партнерства с ЕС — в продолжение решений Совета ЕС.

Он коснулся идей и рекомендаций, направленных на расширение отношений Армения-ЕС, которые послужат конечной цели перевода отношений РА-ЕС на качественно новый уровень.

Участники встречи выразили полную поддержку реформ и мирной повестки Армении и пообещали продолжить сотрудничество в этом направлении.

В ходе вступительной речи и вопросов-ответов посол Балаян также представил позицию Армении относительно установления прочного мира на Южном Кавказе.

Посол РА подробно рассказал о причинах и последствиях этнической чистки в Нагорном Карабахе, подчеркнув укоренившееся в Баку чувство безнаказанности, которое два дня назад стало еще более заметным из-за агрессивных, угрожающих и провокационных заявлений президента Азербайджана, которые полны опасностей дестабилизации и без того хрупкой ситуации.