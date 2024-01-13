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На территории РА есть закрытые и труднопроходимые автодороги

На территории РА есть закрытые и труднопроходимые автодороги

На территории РА есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в Дорожном департаменте, по состоянию на 10:10 часов  13 января из-за сильного снегопада и метели автодороги Лцен-Татев и Татев-Агван от перекрестка Джермук до перекрестка Сисиан закрыты для движения транспортных средствс прицепами.

В районах Сисиана, Гориса, Мегри идет снег. 

На трассах Абовянского, Разданского, Гаварского, Апаранского, Арагацкого районов, на поворотах Дилижана, на горных перевалах Джаджур, Кети местами гололед.

На трассах Гавара, Гориса и Сисиана метель.

Повороты Спитака труднопроходимы для автомобилей с прицепом.

Участок Харжис-Сисиан под названием «Зангер» и перевал Варденяц закрыты для автомобилей с прицепами и труднопроходимы для проезда других видов транспорта.

Другие межгосударственные и национальные автомагистрали открыты.

Дорожники проводят работы на автодорогах по очистке и обработке дорожного полотна пескосолью.

 


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