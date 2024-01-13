Европейские индексы выросли - 12-01-24

МОСКВА, 13 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.95% и составил 16704.56 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.05% и составил 7465.14 пункта, британский FTSE вырос на 0.64% и составил 7624.93 пункта, а российский RTSI вырос на 0.37% и составил 1136.06 пункта.