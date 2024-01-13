Цены на цветные металлы - 12-01-24

ЛОНДОН, 13 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 12 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.96% и составила 2223.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.43% и составила 8390.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.35% и составила 2088.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.06% и составила 16350.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.41% и составила 24700.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.93% и составила 2503.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 43000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29135.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.