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Глава МИД Армении поздравил Чо Тхэ Юля с назначением на должность главы МИД Республики Корея

Глава МИД Армении поздравил Чо Тхэ Юля с назначением на должность главы МИД Республики Корея

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поздравил Чо Тхэ Юля с назначением на должность министра иностранных дел Республики Корея. Как сообщает Арменпресс, об этом Мирзоян написал в своем микроблоге Х.

«Поздравляю Его Превосходительство господина Чо Тхэ Юля с назначении министром иностранных дел Республики Корея и желаю ему успешного пребывания на этом посту. С нетерпением жду совместной работы для дальнейшего углубления армяно-корейского политического диалога, продвижения совместной повестки дня и сотрудничества на многосторонних форумах», - написал Мирзоян.


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