Посол Армении в Нидерландах провел встречи с руководством Международного уголовного суда

Посол Республики Армения в Нидерландах Виктор Биягов посетил Международный уголовный суд и встретился с председателем МУС Петром Хофманьским, прокурором Каримом Ханом и генеральным секретарем МУС Освальдо Завала Гилером.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства, собеседники поздравили посла с назначением и приветствовали членство Армении в МУС.

Было подчеркнуто, что ратификация Арменией Римского статута имеет большое значение с точки зрения универсализации международного уголовного правосудия и борьбы с безнаказанностью.

В ходе встреч были обсуждены вопросы, связанные с эффективным выполнением Армений Римского статута, сотрудничеством с Судом, а также возможные программы, направленные на развитие потенциала.