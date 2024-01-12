Адвокат Тирана Хачатряна уверяет, что его подзащитный не совершал хулиганских действий и не скрывался от следствия

Вараздат Арутюнян, адвокат бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил министерства обороны, генерал-майора Тирана Хачатряна, коснулся муссируемой в СМИ информации об инциденте, произошедшем в селе Арамус 11 января.

Как сообщает Арменпресс, на своей странице в Facebook адвокат опроверг распространенную в СМИ информацию, согласно которой Тиран Хачатрян в нетрезвом состоянии совершил хулиганское деяние, а затем сбежал или скрылся от следствия.

Муссируемая в прессе информация о том, что генерал Хачатрян якобы сбежал или скрывался от следствия, не соответствует действительности, является выдумкой и направлена ​​на то, чтобы негативно повлиять на репутацию генерала Хачатряна.

Во время ареста генерал Хачатрян был со мной: мы собирались пойти вместе и явиться в полицейский участок. Информация о том, что Тиран Хачатрян совершил хулиганство в нетрезвом состоянии, также является ложью”, - отметил адвокат.

Ранее в полиции сообщили, что 11 января в 23:00 в селе Арамус прозвучал выстрел, в результате которого в медицинский центр "Абовян" с огнестрельным ранением был доставлен мужчинa (1977 г.р.). Установлена ​​личность стрелявшего в 47-летнего мужчину. Его нашли и задержали в одной из гостиниц Джрвежа.

Также СМИ сообщили, что подозреваемым является а бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил министерства обороны, генерал-майор Тиран Хачатрян.