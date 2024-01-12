Количество сделок с недвижимостью выросло на 7,2%: представлен отчет о деятельности Комитета кадастра за 2023 год

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Комитет кадастра для обсуждения отчета о деятельности ведомства за 2023 год.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, руководитель Комитета кадастра Сурен Товмасян и его заместители доложили о проведенных за отчетный период реформах и мероприятиях.

Было доложено, что в 2023 году были проведены и продолжаются работы по уточнению охваченных ортофотопланами кадастровых карт населенных пунктов, корректировке административных границ населенных пунктов и кадастровых кварталов на кадастровых картах. Действует упрощенный порядок корректировки границ отдельных земельных участков.

В результате работ по корректировке кадастровых карт оказана значительная поддержка реализации градостроительных и инвестиционных программ, существенно сокращено администрирование, удовлетворены жалобы граждан. Исправленные кадастровые карты являются основанием для государственной регистрации прав. Проведена корректировка кадастровых карт 344 населенных пунктов, 186 из них - в течение 2023 года. Скорректированы административные границы 21 общины и административных районов города Еревана протяженностью около 2400 км. Из примерно 100 000 неидентифицированных объектов недвижимости было обследовано 19 000, из которых 9 500 были идентифицированы и по необходимости нанесены на карту.

В рамках создания и внедрения пилотного отраслевого кадастра осуществлена ​​оцифровка и интеграция автомобильных дорог Ширакской области в национальный геопортал.

Проведена корректировка и сопоставление кадастровых карт с ортофотопланами, уточнение и разметка дорог межгосударственного, республиканского и регионального значения.

За минувший год оцифровано 93 объекта: общая протяженность - 701 669 км, 1 межгосударственная, 12 республиканских и 80 местных дорог.

В сфере обслуживания граждан расширен спектр онлайн-услуг. Увеличилось количество онлайн-заявок (35,8% заявок было подано онлайн).

Расширен перечень предоставляемой онлайн информации, разработаны новые информационные пакеты. Представлено мобильное приложение онлайн-услуг.

По сравнению с предыдущими годами значительно увеличилось количество посещений платформ Maparmenia и e-cadastre.am. Показатель посещения Maparmenia в 2022 году составил 1883, а в 2023 году – 28936. В 2022 году сайт E-cadastre.am посетили 855 тыс 708 человек, в 2023 году – 1 млн 159 тыс 406.

Увеличилось также количество онлайн-запросов информации (автоматизированный ответ): если в 2020 году поступило 3 тыс 203 онлайн-запросов, то в 2023 году – 43 тыс 199.

Также проводится процедура регистрации самовольных построек с целью включения их в базу по налогу на имущество. Это также будет способствовать увеличению бюджетов общин.

Ответственные лица сообщили, что в прошлом году в республике было осуществлено 220 тыс сделок с недвижимостью, что на 7,2% больше показателя 2022 года. В Ереване количество сделок сократилось на 6%. По словам Сурена Товмасяна, в прошлом году в Ереване было осуществлено 60 тыс сделок с недвижимостью, а в 2022 году – 64 тыс. Было отмечено, что по количеству сделок активизировались Вайоц Дзор, Котайк и Гегаркуник. В 2023 году Комитетом кадастра рассмотрено 800 тыс заявок на сделки вместо 700 тыс в 2022 году.

За оказанные Комитетом услуги в прошлом году было собрано 7,5 млрд драмов, что, по мнению ответственных лиц, является беспрецедентным показателем.

В 2023 году в Армении введена в эксплуатацию 10 тыс 121 единица новопостроенный жилой площади. В этом контексте премьер-министр отметил: “При этом, статистика очень интересная. Количество сданных в эксплуатацию жилых площадей в 2018 году составило 2 тыс 285, в 2019 году – 3 тыс 246, в 2020 году – 4 тыс 235, в 2021 году – 6 тыс 364, в 2022 году – 6 тыс 463, в 2023 году – 10 тыс 121. Т.е. с 2018 года сдано в эксплуатацию 32 тыс 714 единиц жилой площади. Это очень обнадеживающая цифра”.

В текущем году планируется провести реформы в сфере оказания и регистрации услуг, разработать стратегический документ по обмену и интеграции пространственных данных, реализовать основанную на данных политику в целях обеспечения граждан достоверной информацией.