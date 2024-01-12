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Ашот Варданян назначен генеральным секретарем Комитета по регулированию ядерной безопасности 

Ашот Варданян назначен генеральным секретарем Комитета по регулированию ядерной безопасности 

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Ашот Варданян назначен генеральным секретарем Комитета по регулированию ядерной безопасности при правительстве Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте e-gov.am 


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