Ашот Варданян назначен генеральным секретарем Комитета по регулированию ядерной безопасности
Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Ашот Варданян назначен генеральным секретарем Комитета по регулированию ядерной безопасности при правительстве Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте e-gov.am
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 16:10 В Армении похолодает на 7-16 градусов, ожидаются осадки, метель и гололед
- 15:32 ВС «Гардман-Ширван-Нахиджеван» приветствует резолюцию Сената Франции о введении санкций против Азербайджана
- 14:36 В поселке Саригюх общины Иджеван заработает электрическая сирена
- 13:53 В селе Мармашен Ширакской области сгорел нежилой вагон-времянка
- 13:14 Мероприятия к 100-летию Сергея Параджанова стартовали во Франции танцевальным спектаклем «Цвет граната»
- 13:03 ВС «Гардман-Ширван-Нахиджеван» — об азербайджанском вандализме на кладбище села Атерк НК
- 12:18 Один из столкнувшихся на проспекте Баграмяна автомобилей перевернулся
- 11:43 В селе Неркин Кармирахпюр предотвращено распространение огня
- 10:56 Автомагистрали Сюника труднопроходимы для грузовых автомобилей с прицепами. Ларс открыт
- 20.01-19:19 Новым чемпионом мужского чемпионата по шахматам стал Роберт Ованнисян
- 20.01-16:50 Евросоюз разработал план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке
- 20.01-16:43 Внедрение комплексного медицинского страхования неизбежно приведет к развитию системы здравоохранения: премьер-министр
- 20.01-16:38 Встреча посла РА и официального представителя Венгрии
- 20.01-16:30 Иран запустил спутник
- 20.01-16:16 Анонс мероприятий на 22 января
- 20.01-15:51 Лукашенко получил травму во время колки дров
- 20.01-15:40 Буровая установка повредила один из тоннелей стамбульского метро
- 20.01-15:33 Палестинский Красный Полумесяц заявил, что израильские системы ПВО поразили больницу в секторе Газа
- 20.01-15:10 В результате авиаудара Израиля по Дамаску погибли иранские военные советники
- 20.01-14:49 В Армении температура воздуха понизится
- 20.01-14:18 Заявления из Баку, могут создать впечатление сознательного заведения мирного процесса в тупик. Пашинян
- 20.01-14:13 Граница 1991 года должна быть восстановлена документально. Пашинян — о процессе делимитации
- 20.01-13:43 Армения ожидает от Азербайджана гарантий отсутствия скрытых территориальных претензий. Пашинян
- 20.01-13:30 Прямые контакты между Арменией и Азербайджаном более или менее активны. Пашинян
- 20.01-12:56 Керобян представил своему немецкому партнеру детали инициативы «Перекресток мира»
01:04, 14.01.2024
2469 просмотров Азербайджан поднимает вопрос 4 сел, а Армения - 32. Пашинян наметил практические пути решения проблемы анклавов
14:04, 16.01.2024
2133 просмотров ЕС предупреждает Азербайджан о тяжелых последствиях в случае любого нарушения территориальной целостности Армении
17:32, 17.01.2024
1594 просмотров Премьер-министр сказал, на каких условиях Армения готова предоставить дорогу Азербайджану
21:51, 17.01.2024
1527 просмотров Резолюция Сената с требованием о введении санкций против Азербайджана поддерживает территориальную целостность Армении
15:38, 18.01.2024
1438 просмотров В трехсторонних договоренностях «зангезурский коридор» никогда не упоминался: Сергей Лавров