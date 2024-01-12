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Хуситы заявили, что продолжат атаковать суда в Красном море, несмотря на удары по Йемену

Хуситы заявили, что продолжат атаковать суда в Красном море, несмотря на удары по Йемену

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" продолжит атаковать связанные с Израилем гражданские суда в Красном море, несмотря на удары США и Великобритании по объектам на подконтрольной хуситам территории. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям.

"Мы подтверждаем, что агрессии [США и Великобритании] против Йемена нет никакого оправдания, поскольку международное судоходство в Красном и Аравийском морях не находилось под угрозой. Мы атаковали и продолжим атаковать израильские суда, направляющиеся в порты оккупированной Палестины", - написал Абдель Салям на своей странице в X.


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