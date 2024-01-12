Эквадор задействовал почти 22 500 военных для борьбы с беспорядками

Власти Эквадора с 10 января задействовали почти 22,5 тысячи военных в рамках антитеррористических операций на фоне вспыхнувших беспорядков в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил местный телеканал Ecuavisa.

Как сообщается, вооруженные силы с 10 января провели 283 антитеррористические операции, которые "дали результаты" в 12 из 20 провинций.

"(В операциях - ред.) приняли участие 22 400 военных, разделенных на патрули от 15 до 45 солдат", - сообщил телеканал.

Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу "Фито" - главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником Эквадора. "Фито" отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность. После сообщения о его побеге в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из тюрьмы также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду Эквадора "Лос-Лобос".

Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников которой оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы самодельных бомб. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить живыми.