В проекте повестки дня созываемых 15 января очередных заседаний НС – 29 вопросов
18:29, 12 Январь 2024
12 января состоялось заседание Совета Национального Собрания Армении, которое вел вице-спикер НС Акоп Аршакян.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, были обсуждены и утверждены проекты повесток дня седьмой сессии НС восьмого созыва, а также созываемых 15 января очередных заседаний.
Определен порядок обсуждения повесточных вопросов очередных заседаний.
В проект повестки дня очередных заседаний НС включено 29 вопросов.
Внесены изменения в решения Совета НС 018-А, 019-А и 020-А от 4, 5, 25 октября 2021 г.
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