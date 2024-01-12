В проекте повестки дня созываемых 15 января очередных заседаний НС – 29 вопросов

12 января состоялось заседание Совета Национального Собрания Армении, которое вел вице-спикер НС Акоп Аршакян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, были обсуждены и утверждены проекты повесток дня седьмой сессии НС восьмого созыва, а также созываемых 15 января очередных заседаний.

Определен порядок обсуждения повесточных вопросов очередных заседаний.

В проект повестки дня очередных заседаний НС включено 29 вопросов.

Внесены изменения в решения Совета НС 018-А, 019-А и 020-А от 4, 5, 25 октября 2021 г.