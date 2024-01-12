Фракция "Гражданский договор" выдвинула Карена Туманяна кандидатом на должность члена Высшего судебного совета. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении.

"Согласно ст.144.2 конституционного закона "Регламент НС", ​​фракция "Гражданский договор" выдвинула Карена Туманяна кандидатом на должность члена Высшего судебного совета (ВСС)", - отмечено в заявлении, подписанном вице-спикером НС, врио председателя Национального Собрания Армении Акопом Аршакяном.