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Фракция "Гражданский договор" выдвинула Карена Туманяна кандидатом на должность члена Высшего судебного совета

Фракция "Гражданский договор" выдвинула Карена Туманяна кандидатом на должность члена Высшего судебного совета

Фракция "Гражданский договор" выдвинула Карена Туманяна кандидатом на должность члена Высшего судебного совета. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении.

"Согласно ст.144.2 конституционного закона "Регламент НС", ​​фракция "Гражданский договор" выдвинула Карена Туманяна кандидатом на должность члена Высшего судебного совета (ВСС)", - отмечено в заявлении, подписанном вице-спикером НС, врио председателя Национального Собрания Армении Акопом Аршакяном.


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