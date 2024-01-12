Фракция "Гражданский договор" выдвинула Карена Туманяна кандидатом на должность члена Высшего судебного совета
18:18, 12 Январь 2024
Фракция "Гражданский договор" выдвинула Карена Туманяна кандидатом на должность члена Высшего судебного совета. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении.
"Согласно ст.144.2 конституционного закона "Регламент НС", фракция "Гражданский договор" выдвинула Карена Туманяна кандидатом на должность члена Высшего судебного совета (ВСС)", - отмечено в заявлении, подписанном вице-спикером НС, врио председателя Национального Собрания Армении Акопом Аршакяном.
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