Грузия закупит у Польши зенитно-ракетные комплексы

Министерство обороны Грузии оформило с польской компанией MESKO S. A. соглашение о закупке зенитно-ракетных комплексов. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба грузинского оборонного ведомства.

"Заместитель министра обороны Грузии Георгий Хаиндрава встретился с представителями польской компании MESKO S. A. <...> Позже было подписано соглашение о закупке зенитно-ракетных комплексов польского производства. Указанный документ был подготовлен в рамках программы по развитию Сил обороны Грузии", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны на встрече также обсудили важность внедрения вооружения стандартов НАТО для Грузии, что будет способствовать укреплению обороноспособности страны, добавили в Минобороны.

Ведомство не конкретизирует, какие именно ЗРК закупит Грузия у польской стороны, однако, согласно информации, размещенной на сайте MESKO S. A., компания производит переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun ("Перун"), Grom, противотанковые ракетные комплексы типа Spike-LR, а также переносные комплексы Jack-S, предназначенные для поражения как бронированной военной техники на земле, так и аппаратов, летающих на низкой высоте.