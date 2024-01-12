Президент Армении и посол Греции обсудили реалии Южного Кавказа и последние региональные развития

Чрезвычайный и Полномочный посол Греческой Республики Христос Софианопулос вручил верительные грамоты президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян поздравил новоназначенного посла со вступлением в должность и выразил надежду, что Христос Софианопулос приложит максимум усилий для дальнейшего расширения и развития существующего сотрудничества между двумя странами.

Президент Хачатурян с удовлетворением подчеркнул высокий уровень армяно-греческих отношений, основанных на тесной исторической дружбе и солидарности, а также отметил, что между двумя странами налажены многоотраслевая двусторонняя повестка и эффективный политический диалог.

“Греция всегда была рядом с нами в трудные времена, и от себя и от всего армянского народа я выражаю благодарность за поддержку, оказанную греческим правительством и властями в эти трудные для нашей страны времена”, - сказал президент.

Посол Софианопулос поблагодарил за прием и подчеркнул готовность приложить усилия для укрепления и развития сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи были обсуждены региональные реалии Южного Кавказа и последние события, а также существующие вызовы безопасности и пути их решения.

Президент Ваагн Хачатурян подчеркнул, что Армения привержена принципиальной позиции по нормализации отношений с соседями и достижению стабильного и прочного мира в рамках международно-правовых норм, территориальной целостности стран и основных прав суверенитета. Стороны подчеркнули важность решения проблем путем мирных переговоров и исключения военной угрозы.

Были также обсуждены вопросы, связанные с многоуровневым взаимодействием между Арменией и Грецией. Была подчеркнута важность активизации усилий, направленных на полную реализацию потенциала расширения экономического сотрудничества между двумя странами, особенно в сфере высоких технологий. Были также затронуты вопросы повестки эффективного сотрудничества Армения-Греция-Кипр.

Президент в лице посла передал благодарность правительству и властям Греции за гуманитарную поддержку, оказанную греческой стороной вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

На встрече была подчеркнута важность высокого уровня политического диалога между Арменией и Грецией, а также тесного сотрудничества в рамках Евросоюза и других международных площадок.

Были также затронуты реформы и принципиальные подходы Армении в направлении укрепления демократии и становления демократических институтов.