В 2023 году три страны открыли в Армении свои дипломатические представительства

В целях дальнейшего развития и укрепления дипломатических отношений Республика Армения в 2023 году открыла новые дипломатические представительства, также дипломатические представительства-резиденты были открыты в Республике Армения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Армении.

Были приняты решения об открытии посольства Республики Армения в Восточной Республике Уругвай, Офиса в Великом Герцогстве Люксембург при Посольстве Республики Армения в Бельгии.

Официальные церемонии открытия указанных представительств состоятся в 2024 году.

В Армении открыли свои дипломатические представительства Канада, Королевство Бельгия и Государство Катар.

В Ереване также открылись Офис GIZ Армения и Представительство KFW.