КГД Армении превысил показатели, намеченные на 2023 год

Комитет государственных доходов Армении перевыполнил запланированные на 2023 год показатели. Законом О государственном бюджете РА на 2023 год по линии налоговых поступлений и государственных пошлин было предусмотрено 2 трлн 204 млрд драмов, но фактически КГД внес около 2 трлн 222 млрд драмов. Перевыполнение составило около 18 млрд драмов. Заместитель председателя КГД РА Карен Тамазян на пресс-конференции в пресс-холле «Арменпресс» сообщил, что этот показатель превышает показатель 2022 года почти на 296 млрд драмов или 15,4 %.

В 2023 году таможенный орган обеспечил налоговые поступления в размере около 529 миллиардов драмов, что превышает фактические показатели 2022 года на 128 миллиардов драмов или около 32 %. Сборы таможенного органа по видам налогов - на 27% были больше по НДС, по акцизному налогу - на 29%.

«Таможенный орган собирает доходы от ввозимых товаров, в том числе из 3-х стран. Должен сказать, что количество товаров, импортируемых из третьих стран, увеличилось. Естественно, вместе с этим увеличились и взимаемые суммы», - заметил Карен Тамазян.

Собранные РА таможенные пошлины перечисляются в общий бюджет ЕАЭС, оттуда определенная сумма перечисляется в бюджет РА в соответствии с долей РА. За 2023 год в общий бюджет ЕАЭС было собрано и перечислено 187,5 млрд драмов, а из бюджета ЕАЭС Армения получила около 73 млрд драмов, что на 114,5 млрд драмов меньше суммы, собранной РА.

Представляя таможенные сборы по видам продукции, Карен Тамазян сообщил, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом рост таможенных показателей зафиксирован в статье импорта транспортных средств, далее следуют табачные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, топливные продукты, бытовые и компьютерное оборудование.